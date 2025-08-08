Tentato furto in una pizzeria del centro a Genova: arrestato un 42enne

Il colpo fallito nella notte in via della Libertà

Tentato furto in una pizzeria nel cuore di Genova: intorno all’1.30 della notte, un uomo di 42 anni è stato sorpreso mentre cercava di introdursi in un locale situato in via della Libertà. L’intervento tempestivo della Polizia ha portato al suo arresto per tentato furto aggravato.

Il ladro sorpreso da un cittadino e bloccato dalla Polizia

Un cittadino ha notato l’uomo mentre forzava la serranda della pizzeria e si introduceva all’interno strisciando. L’allarme è scattato immediatamente e una volante dell’UPG e SP è intervenuta sul posto. Alla vista degli agenti, il 42enne ha tentato la fuga ma è stato bloccato in via Magnaghi, dove si era nascosto tra alcune auto in sosta.

Arresto per tentato furto aggravato e possesso di oggetti atti a offendere

Durante il fermo, l’uomo è stato trovato in possesso di un coltellino a serramanico, probabilmente usato per forzare la serratura della saracinesca, danneggiata in modo irreparabile. In Questura, è emerso che il soggetto era già noto alle forze dell’ordine per precedenti reati contro il patrimonio.

Danni alla pizzeria, ma nessun bottino

All’interno della pizzeria, gli agenti hanno verificato che il registratore di cassa era stato aperto, ma non conteneva denaro. Il titolare del locale ha infatti dichiarato di non lasciare contanti all’interno. Di conseguenza, nulla è stato asportato, ma i danni alla struttura restano.

Processo per direttissima: confermata la presunzione d’innocenza

L’uomo è stato denunciato anche per porto di oggetti atti ad offendere. In mattinata si è svolto il processo per direttissima, con l’iter giudiziario ancora in corso. Si ricorda che, fino a sentenza definitiva, vige la presunzione di innocenza.

