Tentato furto al Lagaccio, 45enne arrestato dalla Polfer

Colto in flagrante grazie alle telecamere di sorveglianza

Nella serata del 17 agosto, gli agenti della Polfer in servizio presso il Corpo di Guardia degli Uffici del Compartimento, in via del Lagaccio a Genova, hanno notato dai monitor di sorveglianza un uomo che si aggirava tra le auto parcheggiate lungo la strada. Il sospettato, dopo vari tentativi di aprire i veicoli, è riuscito a introdursi all’interno di un’auto per rovistarne l’abitacolo.

L’intervento immediato della Polfer

Gli agenti, intervenuti tempestivamente, hanno sorpreso l’uomo in flagranza di reato. Una volta identificato il proprietario del veicolo, questi ha deciso di sporgere querela, permettendo di procedere formalmente nei confronti del responsabile.

Arresto e rito per direttissima

Il soggetto, un cittadino italiano di 45 anni, è stato arrestato con l’accusa di tentato furto aggravato. Nella mattinata successiva si è svolto il rito per direttissima, che ha convalidato l’arresto e disposto per l’uomo l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

Presunzione di innocenza

Si ricorda che resta salva la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.

Non perdere gli ultimi aggiornamenti su cronaca, eventi e politica in Liguria! Iscriviti sui canali di Liguria Notizie di Telegram, Facebook, Twitter e YouTube