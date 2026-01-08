Tentato femminicidio a Ventimiglia, donna si lancia dalla finestra

Accoltellata dal marito, la 45enne è stata soccorsa in codice rosso e trasferita in elicottero all’ospedale Santa Corona

Nel corso della mattinata, intorno alle 11.10, si è verificato un grave episodio di violenza domestica a Ventimiglia, dove una donna di 40 anni si è gettata dalla finestra della propria abitazione nel tentativo di sfuggire a un’aggressione da parte del marito. L’uomo, 65 anni, l’avrebbe colpita con un’arma da taglio all’interno dell’appartamento, costringendola a una fuga disperata.

L’allarme è scattato intorno alle 11 in corso Genova. La donna è precipitata dal primo piano dell’edificio, riportando traumi significativi. I soccorsi sono intervenuti rapidamente: sul posto è arrivata un’ambulanza della Croce Rossa di Bordighera, supportata dall’automedica Alfa 3. Vista la gravità delle ferite, è stato richiesto anche l’intervento dell’elicottero Grifo per il trasferimento d’urgenza.

Le condizioni della donna e i soccorsi

La 45enne è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Secondo quanto emerso, pur avendo riportato diversi traumi, tra cui un trauma dorsale e ferite al volto e alle mani, non sarebbe in pericolo di vita. Le sue condizioni restano comunque serie e sotto stretta osservazione medica.

L’intervento delle forze dell’ordine

Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti anche la polizia locale e i carabinieri di Ventimiglia, che hanno avviato immediatamente gli accertamenti per ricostruire la dinamica dei fatti. Il marito della donna è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio e condotto in caserma a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Le prime testimonianze raccolte

Dalle prime informazioni raccolte dagli investigatori, alcuni residenti della zona avrebbero contattato i soccorsi dopo aver udito urla provenire dall’appartamento. Prima della caduta, l’uomo avrebbe rivolto gravi minacce alla moglie, avvicinandosi a lei in modo aggressivo. Gli inquirenti stanno ora approfondendo il contesto familiare e eventuali precedenti episodi di violenza.

