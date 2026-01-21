Assalto notturno nei pressi dell’ospedale Sant’Andrea, l’intervento immediato della Polizia

Un tentativo di rapina è stato sventato nella notte a La Spezia, in via Veneto, nelle immediate vicinanze dell’ospedale Sant’Andrea. Nel mirino dei malviventi è finito un pizzaiolo che stava rientrando a casa dopo il lavoro, alla guida della propria auto, con l’incasso della giornata.

Il tentativo di blocco e la richiesta di aiuto

Due persone con il volto coperto hanno aperto la portiera del veicolo, cercando di costringere il conducente a scendere. L’obiettivo era impossessarsi del denaro appena guadagnato. L’uomo ha reagito tentando di ripartire ed è riuscito, nel frattempo, a contattare il numero di emergenza 112, fornendo indicazioni utili sulla situazione.

Intervento della Polizia e colluttazione

Le pattuglie della Polizia di Stato sono arrivate in pochi minuti sul posto. Il fermo dei due aggressori si è rivelato complesso a causa della resistenza opposta. Durante le operazioni, uno degli agenti ha riportato lesioni, mentre la vittima, in evidente stato di shock, ha avuto bisogno di assistenza medica.

Arresti e trasferimenti in carcere

I due responsabili, un uomo e una donna già conosciuti dalle forze dell’ordine, sono stati arrestati con l’accusa di tentata rapina aggravata, oltre che per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. In attesa delle decisioni del giudice per le indagini preliminari, l’uomo è stato condotto nella casa circondariale della Spezia, mentre la donna è stata trasferita nel carcere di Genova Pontedecimo.

