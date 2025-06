Tentano di rubare 300 chili di cavi in rame: arrestato un 32enne, denunciata una complice

Furto di cavi di rame all’impianto di depurazione di Genova: intervento immediato della Polizia

La Polizia di Stato di Genova è intervenuta in via ex Ilva a seguito di una segnalazione di furto in corso presso l’Impianto di Depurazione Area Centrale (D.A.C.), di proprietà di Iren. Un 32enne di origine bosniaca e una 37enne connazionale sono stati sorpresi mentre caricavano diverse matasse di cavi elettrici in rame su un vecchio camper parcheggiato nei pressi dello stabilimento.

Tentano la fuga con il rame: bloccati dalla Polizia in via della Superba

All’arrivo degli agenti, l’uomo ha tentato la fuga alla guida del camper, ma è stato intercettato e bloccato in via della Superba insieme alla donna. All’interno del veicolo sono stati ritrovati circa 300 chili di cavi in rame, per un valore stimato tra i 600 e i 700 euro. Ulteriori cavi, corrispondenti per tipo e dimensione, sono stati rinvenuti anche nel piazzale dello stabilimento, confermando che erano stati asportati tutti dall’impianto Iren.

Arresto per furto aggravato e sanzioni per guida senza patente

Il 32enne, pluripregiudicato, è stato arrestato per furto aggravato in concorso ed è ora in attesa di convalida. Inoltre, è stato sanzionato per aver guidato senza patente. La 37enne, già nota alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio, è stata denunciata a piede libero per lo stesso reato.

Sequestrato il materiale rubato: resta salva la presunzione d’innocenza

Tutto il materiale recuperato è stato posto sotto sequestro. La Polizia sottolinea che, nonostante le gravi accuse, per entrambi i soggetti vale la presunzione d’innocenza fino a sentenza definitiva.

