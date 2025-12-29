Tenta di rubare due smartwatch all’Esselunga di San Benigno: arrestato un 39enne

L’uomo è stato sorpreso mentre cercava di sottrarre dispositivi elettronici e una cuffia wireless dal supermercato

È stato fermato e arrestato un uomo di 39 anni dopo aver tentato di rubare alcuni dispositivi elettronici all’interno dell’Esselunga di San Benigno, a Genova. L’episodio si è verificato nelle ultime ore all’interno del punto vendita, dove l’uomo è stato notato mentre cercava di impossessarsi di due smartwatch e una cuffia wireless, nascondendoli tra i propri effetti personali.

Secondo quanto ricostruito, il soggetto, cittadino italiano e già noto alle forze dell’ordine, è stato individuato da un addetto alla sicurezza che ha immediatamente allertato la polizia. L’intervento degli agenti ha permesso di bloccarlo prima che riuscisse ad allontanarsi con la merce.

L’intervento della polizia all’Esselunga di San Benigno

L’allarme è scattato nel momento in cui il personale del supermercato ha notato movimenti sospetti tra gli scaffali dedicati ai prodotti tecnologici. Dopo aver seguito l’uomo e aver accertato il tentativo di furto, è stata richiesta la presenza delle forze dell’ordine.

Gli agenti sono giunti rapidamente sul posto e hanno proceduto all’identificazione del 39enne, che è stato trovato in possesso degli articoli sottratti. La merce è stata recuperata e restituita al punto vendita, mentre per l’uomo sono scattate le procedure previste dalla legge.

Arresto in flagranza per furto

Il tentativo di sottrarre i dispositivi elettronici si è configurato come furto in flagranza, circostanza che ha portato all’arresto immediato dell’uomo. Secondo quanto emerso, il 39enne era già conosciuto dalle forze dell’ordine per precedenti episodi analoghi.

L’intervento rientra nell’attività di controllo del territorio svolta quotidianamente a Genova, in particolare nelle aree commerciali più frequentate, con l’obiettivo di prevenire e contrastare i reati contro il patrimonio.

