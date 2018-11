Non si ferma l’attività di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti avviata da tempo dalla Polizia di Stato genovese. Ieri, i poliziotti dell’UPG, impegnati in un servizio appiedato nel centro storico, hanno arrestato un 26enne senegalesie pluripregiudicato, per detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio.

L’uomo, alla vista degli agenti che imboccavano vico Gibello, ha tentato di disfarsi di alcune stecche di sostanza solida marrone, lanciandole dentro una grata di copertura fognaria dell’altezza di 3 metri.

I poliziotti lo hanno subito fermato riuscendo a recuperare in parte lo stupefacente gettato: 5 stecche di hashish del peso di 8,42 grammi complessivi.

Il 26enne è stato arrestato e trattenuto in attesa del rito per direttissima previsto per la mattinata odierna.