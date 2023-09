Tennis – Ok a Marina di Ms i giovani di S. Venerio

La Spezia – Circolo Tennis Spezia mattatore al Torneo Giovanile del Tennis Club Marina di Massa per le categorie dalla Under 10 alla 16.

Da sottolineare anzitutto la prestazione di Matteo Ticchiati, classifica Fitp 3.4, il quale (accreditato della 4.a testa di serie) s’è imposto fra gli Under 14 per 6-4 e 7-6 ad Andrea Bertoneri ch’era testa numero 2. Lo stesso Ticchiati peraltro è pervenuto alla finale di doppio, persa solo al super-tiebreak, insieme a Pietro Scaramuccia.

Finalista pure Giacomo Parodi, a livello “U16”, battuto per 7-5 e 7-6 da Alessio Buongiorni.

Tornanfo agli Under 14, ma sul fronte femminile, superlativa ivi Giada Iachetta presentatasi come 4.1: senza essere accreditata fra le 4 teste di serie del tabellone, ha superato dapprima nei quarti di finale quella Francesca Giugni, 3-5 che era la numero 4; quindi in semifinale la numero 1 Sofia Landini e nella “finalissima” Anna Biagi.

A San Venerio insomma il “Progetto Sanna Guidotti” procede a spron battuto.

Nella foto Giada Iachetta