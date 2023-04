Tennis – Giannessi torna a vincere tornei

La Spezia – Il migliarinese Alessandro Giannessi è tornato a vincere un torneo Challenger dopo quello che s’era aggiudicato nel 2019 a Vicenza, stavolta il quasi 33nne tennista spezzino s’è imposto in Croazia a Zadar, battendo in finale l’austriaco Sebastian Pner per 6-4 / 5-7 / 7-6 e risalendo così alla posizione numero 216 nella classifica mondiale dell’ Atp (Association Tennis Professionals). Qualche anno fa però egli stato persino numero 84, chissà che quest’ultima affermazione non sia il primo segnale di una sua nuova giovinezza, magari lo sta rimotivando la nascita del figlio Lorenzo un paio d’anni or sono. <E’ la mia prima vittoria – è stato difatti il primo commento di Alessandro dopo il successo – da papà>. La mamma è la signora Francesca.

Nel frattempo lui ha recentemente fatto capolino al Circolo Tennis Spezia, dov’è socio onorario, a San Venerio; dove s’è allenato insieme a Davide Sanguinetti, già giocatore di Coppa Davis, nonché quel Shintaro Mochizuki che è numero 274 mondiale…ma soprattutto a livello Juniores il ventenne giapponese è stato campione del mondo, vincitore a Wimbledon, semifinalista a Parigi.