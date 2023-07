Tennis e Paddle giovanile sugli scudi ad Andora. Tre atleti Andoresi sono stati convocati per rappresentare la Liguria

SOCIETA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA VIDA LOCA PADEL CLUB

“Coppa delle Regioni FITP” di Paddle. Il Settore Tecnico Ligure ha scelto Elena Fassio (classe 2011), Elena Scola (classe 2009) e Nicholas Zerbone ( classe 2010). Una grande soddisfazione per il maestro Matteo Viale e un grandissimo risultato per il padel savonese. La SSD Padel Club è affiliata alla Federazione Italiana Tennis e Padel FITP e al Centro Nazionale Sportivo Libertas e Coni.

Il tecnico Mattia Viale segna un successo anche nel Tennis andorese.

Finale nazionale, per la squadra di Tennis Esperia di Andora Under 12 che si è qualificata, dopo aver vinto i Regionali. Il team di Andora capitanato dal maestro Matteo Viale è composta da Beatrice Putrino, Elena Fassio e Federica Piana e si è laureata campione regionale battendo in finale la squadra genovese del TC Santa Margherita. La vittoria ha permesso la qualificazione alla finale nazionale in programma a settembre.