Tennis, Cts fra Coppa Wingfield e S. Venerio Cup

La Spezia – Semifinali di Coppa Wingfield per il Circolo Tennis Spezia dopo che la coppia Giuseppe Di Razza-Carlo Ambrosi s’è imposta per 2-0 a Carasco sul club tennistico locale nei quarti di finale, battendo rispettivamente Devoto e Volterra (7-6 / 6-3 e 6-1 / 6-1) per cui è ora attesa in semifinale in casa del Tc Genova; nel pomeriggio di sabato 4/2.

A proposito al Cts invece ecco in arrivo la San Venerio Cup, del circuito Tpra e comprensivo di sezione femminile, in programma ivi in quuesto primo weekend di Febbraio…sabato 4 e domenica 5.

In partenza infine a S. Venerio i corsi Pilates, ginnastica di tipo rieducativo, preventivo e riabilitativo, al riguardo si può contattare l’istruttrice: Paola Feleni al 328 – 9658292.