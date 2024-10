Temporali, si alza livello di allerta. Rossa nel Levante ligure dalle 12 di domani

“L’allerta gialla per temporali sulle zone BCDE della Liguria alle 22 di oggi diventerà arancione per temporali (il massimo grado). Dalle 24 di oggi nel Ponente (Zona A) scatterà l’allerta gialla (ancora per temporali). Dalle 12 di domani l’allerta diventerà rossa sui bacini grandi di Levante (Zona C)”.

Lo hanno comunicato poco dopo le 13.30 di oggi i responsabili di Arpal.