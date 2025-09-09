Temporali, Arpal: allerta gialla in Liguria fino alle 15 di domani

Poco dopo le 12.30 di oggi i responsabili di Arpal hanno comunicato di avere prolungato l’allerta meteo gialla per temporali sul Centro Levante della Liguria (Zone BCE) fino alle 15 di domani.
Nel Ponente ligure (Zone A e D) l’allerta meteo gialla per temporali scatterà alle 23:59 di oggi e durerà fino alle 15 di domani.
“La perturbazione che ha interessato questa mattina il Levante ligure – hanno spiegato da Arpal – continuerà a creare condizioni di instabilità fino a domani.
Continueranno a formarsi strutture temporalesche, anche organizzate, che interesseranno, a macchia di leopardo, diverse aree della regione e andranno a coinvolgere anche il Ponente ligure nella giornata di domani, anche se risulta difficile la localizzazione dei fenomeni.
Al momento non si prefigurano condizioni di stazionarietà dei fenomeni e non mancheranno momenti di pausa precipitativa”.
Ecco le previsioni meteo degli esperti di Arpal.
OGGI. “Il lento progredire della saccatura atlantica verso il centro del Mediterraneo rinnova condizioni di instabilità a partire dal pomeriggio con conseguente sviluppo di fenomeni precipitativi di intensità al più moderata a partire da Ponente in estensione al Centro-Levante. Bassa probabilità di temporali forti dal pomeriggio su AD, alta probabilità di temporali forti su BCE con possibili allagamenti localizzati e piccoli smottamenti”.
DOMANI. “A partire dalle prime ore della notte un nuovo aumento di instabilità porta la formazione di fenomeni precipitativi di intensità fino a moderata a partire da ABD in estensione al resto della regione, con cumulate significative su C nel corso della prima parte della mattina. Alta probabilità di temporali forti su ABCDE con possibili allagamenti localizzati, danni puntuali per isolate raffiche di vento e piccoli smottamenti”.
GIOVEDI’ 11. “Permangono condizioni di instabilità residua legate al passaggio della saccatura che porteranno precipitazioni sparse al più di intensità moderata”.
