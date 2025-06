Teatro Pubblico Ligure a Palazzo Reale con l’archeologo Marco Ramazzotti

Inizia la rassegna “Parole antiche per pensieri nuovi” a Palazzo Reale

Venerdì 27 giugno 2025, alle ore 20.30, il Salone da Ballo di Palazzo Reale a Genova ospita il primo appuntamento della rassegna culturale “Parole antiche per pensieri nuovi”, ideata da Sergio Maifredi e promossa da Teatro Pubblico Ligure con i Musei Nazionali di Genova. Protagonista della serata inaugurale è l’archeologo Marco Ramazzotti, tra i massimi esperti di archeologia dell’Asia Occidentale e del Mediterraneo Orientale, che terrà la lectio magistralis “Dita rosate ai confini dell’Eurasia. Popoli del mare e Fenici sulle sponde del Mediterraneo orientale”.

Marco Ramazzotti racconta i Fenici e le origini del Mediterraneo orientale

Ramazzotti, docente presso l’Università La Sapienza di Roma, guiderà il pubblico in un viaggio attraverso i paesaggi, le arti e le culture dei popoli che abitarono il Mediterraneo centro-orientale tra il 4500 a.C. e il 323 a.C., anno della morte di Alessandro Magno. La sua visione rovescia la consueta prospettiva eurocentrica: il Mediterraneo viene raccontato come estremità occidentale di un continente più vasto, l’Eurasia, connesso attraverso il fiume Eufrate fino all’Oceano Indiano. I riferimenti poetici all’aurora omerica – le “dita rosate” – diventano chiave simbolica per rileggere un paesaggio marino antichissimo, specchio delle prime interazioni multiculturali della storia.

Una lezione tra archeologia, arte e paesaggio

La lectio magistralis di Ramazzotti sarà anche l’occasione per approfondire i temi trattati nel suo recente saggio edito da Mondadori, “Archeologia, arte e paesaggio tra Asia Occidentale e Mediterraneo Orientale”. Attraverso documenti figurativi, epigrafici e archeologici, l’autore ripercorre la formazione delle prime città e imperi universali tra Mediterraneo e Asia. Sarà possibile avvicinarsi a un modo di fare storia che parte dai reperti per rileggere il presente e le sue radici culturali.

Palazzo Reale di Genova: la cornice ideale per un viaggio nel tempo

Situato in via Balbi, nel cuore del centro storico genovese, il Palazzo Reale è uno dei gioielli architettonici della città, iscritto dal 2007 nella lista del Patrimonio Unesco insieme alle Strade Nuove e ai Palazzi dei Rolli. Il pubblico potrà accedere al Museo con il biglietto dello spettacolo, anticipando la visita di un’ora o trattenendosi al termine della serata: il museo resterà aperto fino alle 23. I biglietti hanno un costo di 20 euro (intero), 14 e 10 euro (ridotti) e sono disponibili online su www.mailticket.it. Per ulteriori informazioni: 351 4472182 – info@teatropubblicoligure.it.

I prossimi appuntamenti della rassegna tra Egitto, Mesopotamia e Mediterraneo

La terza edizione di “Parole antiche per pensieri nuovi” proseguirà fino al 19 settembre 2025 con altri quattro appuntamenti. Venerdì 4 luglio l’egittologa Loredana Sist racconterà la storia millenaria dei traffici marittimi egiziani in “L’Egitto e i due mari”. Seguirà l’assiriologo Franco D’Agostino con “La Mesopotamia. Il Mediterraneo prima del Mediterraneo” (11 luglio), poi il giornalista Massimo Minella con il musicista Edmondo Romano in “Pasolini. La lunga strada di sabbia. Il tour” (12 settembre), e infine la cartografa Laura Canali con “Il Mediterraneo che unisce” (19 settembre). Ogni incontro offrirà una prospettiva diversa per comprendere il Mediterraneo come crocevia di culture, civiltà e memorie.

Biglietti: intero 20 euro; ridotto 14 euro e 10 euro

Prevendita sempre on line su www.mailticket.it e in biglietteria un’ora prima degli eventi

Info cell. 351 4472182 o info@teatropubblicoligure.it

Visita museo inclusa nel biglietto d’ingresso arrivando 1 ora prima o dopo lo spettacolo (chiusura museo ore 23)

Info Palazzo Reale 010 2705231/010 2705231

www.teatropubblicoligure.it

https://palazzorealegenova.cultura.gov.it

