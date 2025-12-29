Teatro Nazionale, gli spettacoli delle feste

Fantozzi. Una tragedia con la regia di Davide Livermore torna in scena dal 27 al 31 dicembre al Teatro Ivo Chiesa, a quasi due anni dal debutto in prima nazionale, avvenuto nel gennaio 2024, sul medesimo palcoscenico.

Le esilaranti, irresistibili disavventure di Ugo Fantozzi, icona della comicità italiana nata dalla fantasia di Paolo Villaggio, tornano a prendere vita sul palcoscenico con Gianni Fantoni protagonista, la regia di Davide Livermore e la colonna sonora originale dei primi film cult, firmata da Fabio Frizzi.

Nello spettacolo, basato sui primi tre libri dedicati a Fantozzi, pubblicati tra il 1971 e il 1976, gli appassionati della saga potranno rivivere molte delle scene cult dei primi film diretti da Salce: dal biliardo del Conte Catellani al saké incandescente, dai congiuntivi improbabili (batti lei!) alla nuvola dell’impiegato, dalla scassatissima bianchina alle partite di tennis nel nebbione, fino al capodanno “anticipato” con il maestro Canello: il tragicomico mondo creato dall’autore genovese prende vita in uno spettacolo mostruosamente divertente, tra direttori megagalattici e poltrone in pelle umana.

Nei panni del ragioniere più celebre e sfortunato d’Italia c’è Gianni Fantoni, straordinario erede artistico di Paolo Villaggio. Insieme a lui Cristiano Dessì, Lorenzo Fontana, Rossana Gay, Paolo Giangrasso, Marcello Gravina, Simonetta Guarino, Ludovica Iannetti, Valentina Virando interpretano i mitici antieroi della saga: Pina, Mariangela, la signorina Silvani, il ragionier Filini, il geometra Calboni, la contessa Serbelloni-Mazzanti-Viendalmare, personaggi che, oscillando tra opportunismo, piaggeria e disincanto, hanno segnato l’immaginario collettivo e modificato il nostro linguaggio.

Dopo le date genovesi Fantozzi. Una tragedia sarà in scena a:

Perugia (Teatro Morlacchi) dal 19 al 21 dicembre, a Trieste (Teatro Rossetti) il 10 e 11 febbraio, a Lugano (Teatro Lac) il 14 e 15 febbraio, a Parma (Teatro Due) il 21 e 22 febbraio, a Brescia (Teatro Sociale) dal 25 febbraio all’1 marzo, a Viterbo (Teatro dell’Unione) il 3 marzo, a Milano (Teatro Carcano) dal 12 al 15 marzo, a Cremona (Teatro Ponchielli) il 17 marzo, a Mestre (Teatro Toniolo) il 21 e 22 marzo, a Pavia (Teatro Fraschini) dal 27 al 29 marzo.

Fantozzi. Una tragedia è al Teatro Ivo Chiesa da sabato 27 a mercoledì 31 dicembre. Sabato lo spettacolo inizia alle ore 19.30, domenica ore 16, martedì e mercoledì ore 20.30.



Lunedì riposo.

Mercoledì 31 dicembre replica accessibile alle persone non vedenti e ipovedenti con audiodescrizione e percorso tattile a cura di Centro Diego Fabbri / Teatro No limits.

È consigliata la prenotazione al numero 010 5342 400.

Prima dello spettacolo verrà offerto un brindisi e ci sarà anche una dolce sorpresa in collaborazione con Rossi.

Al termine dello spettacolo dell’ultimo dell’anno, previsto intorno alle 22.40, la serata di festa prosegue in Piazza della Vittoria con il concerto gratuito di Pinguini Tattici Nucleari, la band fenomeno del pop italiano capace di scalare le classifiche con diverse hit certificate dischi di platino. Subito dopo il brindisi di mezzanotte, per saltare e ballare sino all’alba, ecco Genova 2026 Party con DJ RST/FIRST in consolle.

Per chi rientra a casa in zona ponente Villa Durazzo Bombrini propone lo Sveglione di Capodanno, una grande festa-concerto che riunisce le etichette discografiche e gli artisti locali per salutare insieme l’anno con la musica della scena indipendente genovese.

Info lilithassociazioneculturale.it

Info e biglietti telefono 010 5342 720;

e-mail teatro@teatronazionalegenova.it; biglietti.teatronazionalegenova.it

Negli stessi giorni – fino al 4 gennaio, al teatro Eleonora Duse – torna un successo di The Kitchen company, con la regia di Massimo Chiesa – Provaci ancora Sam – il primo testo teatrale di Woody Allen, oggi “appena novantenne”. La commedia debuttò nel 1969 a Broadway al Broadhurst Theatre con Woody Allen in scena affiancato, nel ruolo di Linda, da Diane Keaton. Nel 1972, la pièce teatrale diventa un film per la regia di Herbert Ross

Come vuole la tradizione delle ultime stagioni, il 28 – 30 – 31 dicembre nelle sale di Sampierdarena, tre sono gli spettacoli in scena, ospiti dal Festival Internazionale Circumnavigando, che accompagneranno pubblico e amanti del Nouveau Cirque:

Domenica 28 dicembre – al teatro Gustavo Modena – LUZ DE LUNA – della compagnia Circo El Grito. In scena, Fabiana Ruiz Diaz, acrobata aerea di origini uruguayane e cofondatrice della compagnia.

Martedì 30 dicembre – in sala Mercato – Wonderwoman You Are – un solo della giovane performer di origini siciliane Chiara Marchese sul tema della ricerca interiore, nel linguaggio del circo\marionetta.

La sera di San Silvestro, mercoledì 31 dicembre – al teatro Gustavo Modena – DESERANCE -spettacolo di Circo Zoè (dalla Francia) con musica dal vivo e acrobazie travolgenti . ELI/P.

