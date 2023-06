Teatro Nazionale: As you like it all’Acquasola

La bella e conosciuta cornice del Parco dell’Acquasola torna protagonista della stagione estiva, stavolta è la suggestiva location di As you like it di William Shakespeare, il nuovo spettacolo del Teatro Nazionale con la regia di Roberta Torre, in scena dal 20 giugno al 2 luglio alle ore 21.

Una versione ironica e contemporanea dell’irresistibile commedia shakespeariana, ambientata tra gli anni Sessanta e Settanta con hippies e figli dei fiori che danzano e ballano al ritmo di celebri successi dell’epoca.

Nello spettacolo diretto da Roberta Torre, pluripremiata per film come Tano da morire, Sud Side Story, Mare nero, Le favolose, il gioco di travestimenti e scambio di ruoli al centro della trama è amplificato dall’interpretazione delle ironiche e irriverenti Nina’s Drag Queens, collettivo formato da attori e danzatori che del travestitismo ha fatto il proprio marchio di fabbrica. Al loro fianco 14 giovani attrici e attori appena diplomati alla Scuola di Recitazione “Mariangela Melato”.

Costumi curati dal due volte candidato all’Oscar Massimo Cantini Parrini.

Lo spettacolo è a ingresso gratuito. Prenotazioni a questo link