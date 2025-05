Teatro Garage è in scena “La fine di tutte le cose”, Venerdì 9 alle ore 21 uno spettacolo scritto da Alessandra Schiavoni

Teatro Garage è in scena “La fine di tutte le cose”. La lunga attesa nella sala d’aspetto di un Pronto Soccorso di una donna diventa un monologo che tocca tutti gli aspetti di una vita, tra battute, pensieri tragici e gag ironiche e buffonesche

Venerdì 9 maggio 2025, alle ore 21, al Teatro Garage è in scena “La fine di tutte le cose” uno spettacolo scritto da Alessandra Schiavoni e interpretato da Alessandra Frabetti sulla caducità della vita. Il titolo fa parte del progetto “Da Salotto”, un ciclo di spettacoli con allestimenti agili che si possono facilmente rappresentare in piccoli spazi come, appunto, un salotto, nato da un’idea di Frabetti.

Nella penombra del corridoio di un Pronto Soccorso, in un angolo, accanto alla finestra, una donna seduta su una sedia a rotelle attende di essere visitata. Nella mano stringe il cellulare, sperando che la figlia le risponda.

La pioggia fuori e la grondaia che sbatte danno vita a una serie di ricordi, dall’infanzia, al giorno del matrimonio, alla sua vita da insegnante della scuola materna, al rapporto, difficile, con la figlia.

Il dolore che aumenta, la solitudine, poi la paura di essere stata dimenticata in quell’angolo. La protagonista è una mamma e una nonna, una donna di questi tempi, in grado di fotografare con estrema lucidità e semplicità la caducità della vita e il bisogno, per sopravvivere, “di andare oltre le cose, oltre la forma, oltre il colore, oltre l’odore”.

Un monologo a tratti divertente e a tratti commovente che aiuta a riflettere sul disordine dei nostri tempi, sulla solitudine ordinaria nella quale viviamo e sulle reali ricchezze dell’esistenza.

Attraverso una messa in scena essenziale, la protagonista, Franca, è contornata da pochi elementi necessari a creare un clima coercitivo e claustrofobico che conduce lo spettatore a empatizzare, fino al punto da sperare che questa donna, tanto aggrappata alla vita, venga vista, ascoltata, salvata.

Le prevendite dei biglietti degli spettacoli (intero € 14, ridotto € 11 + prevendita) si possono acquistare all’Ufficio del Teatro Garage (via Repetto 18r – cancello, tel. 010 511447) mercoledì e giovedì dalle 15 alle 18, venerdì dalle 11 alle 14, oppure online su www.teatrogarage.it. Gli under 25 hanno sempre diritto a un biglietto ridotto speciale a € 10, esibendo alla cassa la carta d’identità. La biglietteria alla Sala Diana apre un’ora prima dell’inizio degli spettacoli.

