Teatro della Tosse, presentata l’attività gennaio-maggio 2023

Il programma di attività del Teatro della Tosse per i primi cinque mesi del 2023, presentato in conferenza stampa il 12 gennaio, coinvolgerà le sale dei Teatri di S. Agostino, del Teatro del Ponente di Voltri e gli spazi urbani del Nuovo Patto per il Centro Storico che si estende dal Molo ai Sestieri di Prè e Maddalena.

Un calendario in cui prosa, musica, danza, progetti di comunità, attività sul territorio e coproduzioni artistiche nazionali ed europee si integrano in unico cartellone, dando vita ad un grande caleidoscopico puzzle delle tante anime diverse che compongono l’ identità della Fondazione.

Un programma popolare, aperto, curioso ed accessibile, eclettico ma al tempo stesso alla portata di tutti – come deve essere il teatro – con grandi classici da riscoprire e una tradizionale attenzione alla scena internazionale ed al contemporaneo, con i suoi temi numerosi e differenti, così come i toni, i linguaggi e le infinite possibilità che proprio il contemporaneo sa offrire, con uno sguardo che parta e sconfini dal territorio.

Tra gli ospiti internazionali segnaliamo il ritorno di Rezza Mastrella con il nuovo spettacolo Hybris, l’amatissima compagnia berlinese Familie Floez, che chiude a Genova il primo tour italiano del nuovo lavoro Hokuspokus.

Prosegue la collaborazione artistica con il giovane regista Giovanni Ortoleva, che torna in S. Agostino con La Tragica Storia del Dottor Faust, nostra produzione attualmente in tourneè nelle principali città italiane e con La Dodicesima notte di WIlliam Shakespeare, una nuova produzione che condividiamo con LAC Lugano e Teatro Carcano, che arriva a Genova in prima nazionale.

Tra le coproduzioni in scena I treni della Felicità, regia di Laura Sicignano, coprodotto con Associazione Made’, che arriva a Genova, in S. Agostino e al Teatro del Ponente, dopo il debutto ad Asti Teatro nel giugno 2022.

Prima nazionale il 23 marzo anche per la nuova produzione Il fenomeno Laplante – Lo strano caso del Capo Indiano Fascista, regia di Emanuele Conte che torna a dirigere gli attori del collettivo Generazione Disagio in un testo di Maurizio Patella, finalista al premio “Shakespeare is now 2021” e finalista al Premio Riccione per il teatro 2021.

Continua il lavoro di Resistere e Creare, rassegna internazionale di danza alla sua 9 edizione, con la direzione artistica di Linda Kapetanea e Jozef Frucek, insieme a Marina Petrillo, che si articolerà in vari appuntamenti tra cui un primo studio di Alessandro Maida di Magdaclan con 2984, la prima nazionale di Fight or Flight di Mechanical Monkeys e la prosecuzione dell’Azione Silenziosa di D.E.O.S. diretta da Giovanni Di Cicco oltre a seminari e masterclass tra Ponente e il Centro Storico.

Tra i grandi appuntamenti in musica la prima data del nuovo tour europeo di MIcah P. Hinson e il grande ritorno anche per il teatro canzone di Gian Piero Alloisio, con due serate in cui la sala Trionfo si trasformerà in una vera e propria sala di registrazione coordinata da Aldo De Scalzi.

Proseguono inoltre progetti artistici con il nuovo bando di produzione del Network NDN Nuova drammaturgia Nuova, la rete coordinata da Idra teatro cui abbiamo aderito nel 2018 insieme a tredici partners nazionali a sostegno della drammaturgia contemporanea italiana e le collaborazioni sul territorio con tutte le nuove attività del Patto per il Centro Storico, nato dall’ampliamento del Nuovo Sestiere del Molo ai Sestieri di Pre e Maddalena.

Non mancherà infine uno spazio per la comicità con la rassegna del giovedi sera al Teatro del Ponente de I Pirati dei Caruggi, dopo il grande successo della prima edizione autunnale. ELI/P.

Il programma completo sul sito www.teatrodellatosse.it