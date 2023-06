Tante mostre d’ Arte ad Albenga e dintorni

SAVONA – È attualmente visitabile al Chiostro dell’ ex asilo Ester Siccardi in Viale Martiri della Libertà, 1, ad Albenga la mostra dei Laboratori artistici dell’ Unitre Comprensoriale Ingauna. Si tratta di un centinaio di elaborati fra pittura, scultura, fotografia, ricamo ed uncinetto realizzati durante l’anno accademico 2022- 2023 dagli studenti e soci dei vari corsi.

La mostra, a cura di Maria Merlino , Sali Zappalà Renato Bonfanti e Renza Merlo, è stata organizzata con il patrocinio del Comune di Albenga.

Al Museo Diocesano di Albenga è visitabile la mostra temporanea “In Coena Domini” (fino al primo ottobre) che vede esposto, all’interno del rinnovato percorso museale, il “Cenacolo” di Villa Guardia, un gruppo scultoreo ligneo risalente ai primi del Cinquecento, tra le più suggestive creazioni dell’arte popolare del ponente ligure.

Il Museo di Albenga e la sezione distaccata di Pieve di Teco, all’Oratorio della Ripa, custodiscono collezioni d’eccellenza, visitabili insieme al prezioso accompagnamento delle audioguide di ultima generazione, compagne di viaggio virtuali alla scoperta dei capolavori artistici esposti. Per avere maggiori informazioni è possibile visitare il sito www.formaelucis.it.

Sempre ad Albenga prosegue la collettiva inaugurata sabato scorso in piazza dei Leoni, nelle sale delle esposizioni Ucai, “I Santi della misericordia”. Una decina di artisti appartenenti alla associazione cercano con le proprie creazioni di sviluppare la tematica che ispira la collettiva.

Si tratta di artisti molto differenti fra loro, che prediligono tecniche diverse e che si esprimono nell’ambito della pittura, della ceramica, della scultura e della fotografia, ma uniti nel cercare di comunicare i principi della Fede. Questi i nomi degli artisti che hanno aderito alla collettiva: Marinella Azzoni, Donatella Balsamo, Giuseppe Ferrando, Giovanna Lupi, Renza Merlo, Umberto Padovani, Grazia Scheda Ferrari, Ines Sciutto, Assunta Scozzari e Luisa Vincini.

La mostra resterà aperta fino al 27 giugno con il seguente orario: tutti i giorni dalle ore 16 alle ore 19. Ancora ad Albenga, in C Via Mazzini 1, da diversi anni prosegue un interessante esperimento presso la Galleria Punto Arte, espongono in maniera permanente ed a turno diversi artisti attualmente sono visibili fra gli altri opere di Flavio Furlani, Ciso Risso, Paola Maestri, Antonella Zanardi, Marinella Azzoni, Gino Pisanello, Giuseppe Ferrando, Ennio Bestoso e Chino Bert.

Sempre ad Albenga al terzo piano di Palazzo Oddo prosegue la mostra “Aliqual Project” a cura di Emanuele Mei. Durante la mostra è possibile acquistare alcune stampe d’artista originali fine art 40 x 50 cm in carta Hannemule Baryta.

Il ricavato raccolto dalla vendita sarà devoluto interamente all’associazione NO PROFIT AMAL for Education che sta assistendo le vittime del terremoto avvenuto in Turchia all’inizio del febbraio. “Aliqual è un progetto che Massimo Mastrorillo ha iniziato a sviluppare dopo essere tornato a L’Aquila per circa 6 anni, passando dalla documentazione del post-terremoto, avvenuto nel 2009, a una ricerca visiva che si sofferma su una zona d’ombra, dove un mondo ora inabitabile sembra riprendere vita.

A Ceriale nelle sale delle esposizioni del Bar Bacicin, Lungomare Diaz, 53, fino al 28 giugno, prosegue la duplice personale delle artiste Piera Gallino (ceramista) e Renza Merlo (pittrice). Una occasione per gli appassionati d’arte per poter ammirare una significativa serie di rappresentative creazioni delle due artiste.

Ad Alassio alla Galleria Artender (in Passeggiata Cadorna, 53) prosegue fino al 25 giugno la personale dell’artista abruzzese Mariangela Artese. La mostra è aperta venerdì, sabato e domenica dalle ore 16 alle 19.

CLAUDIO ALMANZI