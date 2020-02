Tampone per 32 astigiani ad Alassio, se negativi tornano in Piemonte

Verranno ospitati presso la Casa del Pellegrino di Villanova d’Asti per la quarantena

Sono 32 gli astigiani che si trovano in albergo ad Alassio verranno sottoposti al tampone per verificare se esistano ulteriori casi positivi al Coronavirus.

Tutti coloro che risulteranno negativi e asintomatici saranno riportati in ambulanza in Piemonte e ospitati presso la Casa del Pellegrino di Villanova d’Asti per la quarantena, dove saranno assistiti da personale della Protezione Civile e da personale sanitario.

La conferma arriva anche dal governatore del Piemonte, Alberto Cirio: “Abbiamo raggiunto l’accordo, da venerdì potranno rientrare in Piemonte. In questo modo possiamo garantire a queste persone di essere accolte in una struttura più vicina alle loro abitazioni e con una assistenza maggiore: si tratta di anziani, che sono i soggetti più a rischio, e devono essere monitorati con attenzione. Nessuno potrà uscire dalla struttura, né entrarvi a tutela loro e degli altri”.