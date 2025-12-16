Tamponamento tra due camion in A10: un ferito e code verso Genova

Incidente tra Varazze e Arenzano in direzione Genova nella mattinata di martedì: rallentamenti aggravati dalla pioggia e dal traffico

Mattinata complicata sull’autostrada A10, dove un tamponamento tra due mezzi pesanti ha provocato rallentamenti e code in direzione Genova. L’incidente si è verificato intorno alle 9 di martedì mattina nel tratto compreso tra Varazze e Arenzano, a circa due chilometri dal casello di Arenzano, lungo una delle direttrici più trafficate del ponente ligure.

Lo scontro tra due mezzi pesanti sotto la pioggia

Secondo le prime ricostruzioni, i due camion si sono tamponati mentre percorrevano la prima corsia di scorrimento. Le condizioni meteo avverse, con pioggia presente al momento dell’impatto, potrebbero aver contribuito alla dinamica dell’incidente. L’urto ha reso necessario l’intervento dei soccorsi e ha causato rallentamenti immediati alla circolazione autostradale.

Un ferito lieve trasportato in ospedale

Nel sinistro è rimasto ferito uno dei due autisti coinvolti. Si tratta di un uomo di 61 anni, che ha riportato un trauma cranico giudicato di media gravità. Il conducente è stato soccorso e trasportato in codice giallo all’ospedale San Paolo di Savona per gli accertamenti e le cure necessarie. Le sue condizioni non risultano gravi.

Code e disagi al traffico verso Genova

A seguito dell’incidente, si sono formate lunghe code in direzione Genova. Già dopo le 9, la coda aveva raggiunto circa un chilometro di lunghezza, in una fascia oraria resa ancora più critica dal traffico intenso e dai rallentamenti già presenti al casello di Pra’, sempre sulla A10. La situazione ha avuto ripercussioni sulla viabilità dell’intera tratta.

Intervento della Polizia stradale e riapertura della carreggiata

I mezzi della Polizia stradale sono intervenuti sul posto per gestire la viabilità e consentire la rimozione dei veicoli coinvolti. Dopo le 9.30 la carreggiata è stata progressivamente liberata, permettendo il graduale ritorno alla normalità del traffico in direzione Genova.

