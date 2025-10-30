Tamponamento tra corriera e auto in via Braja a Savona: tre persone ferite, due con disabilità

Incidente in via Braja a Savona: tamponamento tra corriera e autovettura

Nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 14:30, si è verificato un grave incidente stradale in via Braja, a Savona. Una corriera e un’autovettura sono rimaste coinvolte in un violento tamponamento che ha causato seri danni al veicolo più piccolo.

Tre persone ferite, due con disabilità

All’interno dell’auto viaggiavano tre persone, tra cui due con disabilità. L’impatto ha reso estremamente difficoltose le operazioni di soccorso: una delle occupanti è rimasta bloccata sul lato dell’autovettura schiacciato contro la corriera, mentre un’altra non riusciva a uscire a causa della portiera deformata.

Vigili del Fuoco e 118 in azione per estrarre i feriti

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando di Savona, che hanno messo in sicurezza i mezzi coinvolti e, con l’ausilio di attrezzature specifiche, hanno provveduto a liberare le persone intrappolate nell’abitacolo. Le operazioni di soccorso si sono svolte in stretta collaborazione con il personale sanitario del 118.

Trasporto in ospedale in codice giallo

Dopo essere stati estratti, tutti e tre gli occupanti dell’auto sono stati assistiti sul posto e successivamente trasportati in codice giallo presso l’ospedale di Savona per ulteriori accertamenti. L’intervento tempestivo dei soccorsi ha evitato conseguenze più gravi, mentre la dinamica dell’incidente è al vaglio delle autorità competenti.

Non perdere gli ultimi aggiornamenti su cronaca, eventi e politica in Liguria! Iscriviti sui canali di Liguria Notizie di Telegram, Facebook, Twitter e YouTube