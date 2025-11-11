Mattinata difficile in A10

Mattina difficile oggi sull’Autostrada A10 Genova-Savona, nel tratto compreso tra l’uscita di Genova Aeroporto e il bivio con la Autostrada A7 Milano-Genova, in direzione Genova, dove due camion si sono tamponati sul Viadotto Genova San Giorgio, provocando un ferito grave, rallentamenti e code fino a sette chilometri.

Dinamica dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, lo scontro è avvenuto tra due mezzi pesanti sul ponte San Giorgio, intorno alle ore 8.20 di stamane. Un camion ha tamponato quello che lo precedeva, provocando l’incarcerazione dell’autista del secondo mezzo nelle lamiere della cabina distrutta. I vigili del fuoco sono intervenuti per liberarlo, mentre il primo conducente ha riportato ferite lievi.

Soccorsi, traumi e codice rosso

Sul posto sono arrivati il 118 con ambulanza e automedica Golf 4, i vigili del fuoco e la polizia stradale per i rilievi e la messa in sicurezza della carreggiata. L’autista più gravemente ferito, un 55enne, è stato trasportato in codice rosso con l’ambulanza della Croce Oro Sampierdarena al San Martino, mentre l’altro è stato trasferito coll’ambulanza della Croce Verde Praese in codice giallo all’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena.

Impatto sul traffico e percorso alternativo

Il tratto dell’A10 interessato è stato chiuso temporaneamente per consentire i soccorsi e i rilievi: la coda ha superato i cinque-sette chilometri. Gli automobilisti diretti verso Genova, in arrivo da Savona, sono stati invitati a uscire a Genova Aeroporto e percorrere la viabilità ordinaria per rientrare all’autostrada a Genova Ovest o anticipare l’uscita a Genova Pra’.

Aggiornamento

Situazione traffico in miglioramento

