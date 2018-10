Tajani, presidente parlamento UE: reddito cittadinanza a rom e stranieri non si può dare

“Il reddito di cittadinanza a rom e stranieri non si può dare. E’ inaccettabile”.

Lo ha dichiarato oggi il presidente del parlamento europeo Antonio Tajani (Forza Italia) intervistato dai giornalisti sulla manovra del governo italiano durante la convention azzurra di “Idee Italia” che si è svolta a Milano.

“Dicono prima gli italiani – ha ribadito Tajani – ma arrivano prima rom e gli stranieri, noi in parlamento daremo battaglia almeno per non far prendere in giro gli italiani. Saremo fermissimi. I nostri 170 parlamentari si batteranno per impedire che si configuri una vergogna come questa.

I rom ufficialmente sono senza reddito quindi chi ha attività illecite non può beneficiare del reddito cittadinanza. Su questo noi non molliamo, a rom e stranieri il reddito di cittadinanza non si può dare.

Se la Lega sostiene il M5S nella scellerata idea del reddito di cittadinanza è nemica del lavoro” perché questa misura secondo Tajani “non aiuta a creare occupazione”.