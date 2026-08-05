SuperEnalotto, a Sarzana centrato un “5” da quasi 20mila euro

La vincita è stata registrata nella Tabaccheria Centroluna di Carmisciano. Per la prossima estrazione il jackpot sale a 205 milioni di euro
Il SuperEnalotto torna a premiare la Liguria. Nel concorso di martedì 4 agosto 2026, a Sarzana, in provincia della Spezia, è stato centrato un “5” del valore di 19.735,68 euro.
La vincita è stata realizzata alla Tabaccheria Centroluna di Carmisciano, situata in via Cisa 40, come riporta Agipronews.
Nessun giocatore, invece, ha centrato il “6”, che manca dal 22 maggio 2025, quando un fortunato giocatore si aggiudicò 35,4 milioni di euro a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia.
In vista della prossima estrazione, in programma giovedì 6 agosto, il jackpot continua a crescere e raggiunge la quota di 205 milioni di euro.
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