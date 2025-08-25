SuperEnalotto, a Genova un 5 che sfiora i 30mila euro

La Liguria esulta ancora con il SuperEnalotto. Nell’estrazione di venerdì 22 agosto è stato centrato a Genova un “5” da 29.686,14 euro presso il Tabacchi Steccone in via San Luca, 37 R.
L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (BS).
Il jackpot per la prossima estrazione, in programma martedì 26 agosto, sale a 42,5 milioni di euro.
