SuperEnalotto: a Cairo Montenotte un “5” da oltre 82mila euro

Il SuperEnalotto sorride ancora alla Liguria. Nell’estrazione di martedì 9 dicembre è stato centrato un “5” da 82.289,81 euro a Cairo Montenotte, in provincia di Savona, presso l’Edicola Viglione in corso Brigate Partigiane, 18-20.
L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (BS).
Il jackpot per la prossima estrazione, in programma giovedì 11 dicembre, sale a 89,7 milioni di euro.
