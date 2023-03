Successo ad Albenga per la collettiva dell’ UCAI

SAVONA. 16 MARZ. Si è conclusa, con un notevole successo di pubblico, la collettiva dedicata dagli artisti dell’UCAI (Unione Cattolica Artisti Italiani) alla donna. La mostra, che era stata inaugurata in occasione della Festa della Donna, ha suscitato anche interesse da parte della critica: “ E’ stata l’ occasione- ci spiega Armando D’Amaro, noto critico d’arte e scrittore- per ammirare le opere di quindici artisti appartenenti all’ UCAI. Ognuno di loro ha esposto due opere e l’insieme dell’esposizione ha dato un segno delle varie sensibilità con le quali gli artisti cattolici comunicano la fede e la dona”. Grande soddisfazione è stata espressa dal presidente della sezione UCAI di Albenga Imperia: “Quest’anno- ci ha spiegato Giovanni Sardo- abbiamo pensato di organizzare, oltre alle consuete collettive per Natale e Pasqua, anche un mostra in occasione dell’ otto marzo. La mostra ha riscosso un bel successo ed ha suscitato curiosità ed apprezzamenti. Oltre a questa iniziativa abbiamo ora anche in cantiere una serie di conferenze che legheranno arte e musica, creando una sinergia tra UCAI, archivio e museo diocesano. La prima di queste conferenze si svolgerà verso la metà di aprile all’interno della chiesa di Santa Maria in Fontibus. Sarà scelta un’opera del museo. Si cercheranno i riferimenti all’interno dell’archivio diocesano e il tutto sarà contestualizzato a livello musicale. Per quanto riguarda la collettiva di Pasqua abbiamo scelto titolo “Nati a vita nuova”. Si terrà dal 5 al 15 aprile”. Questi invece l’elenco degli artisti che hanno aderito alla bella collettiva “Omaggio alle donne”: Marinella Azzoni, Donatella Balsamo, Marisa Borra, Giuseppe Ferrando, Giovanna Lupi, Caterina Massa, Renza Merlo, Umberto Padovani, Maria Fausta Pansera, Mariangela Persano, Anna Grazia Scheda Ferrari, Ines Sciutto, Beatrice Turra, Luisa Vincini e Marina Zarina.

CLAUDIO ALMANZI