Sub disperso al largo di Arenzano: ricerche in corso nei pressi del relitto della Haven

Sub disperso al largo di Arenzano

Dalla mattina di oggi sono in corso le ricerche di un subacqueo disperso al largo di Arenzano, nel tratto di mare dove si trova il relitto della celebre motocisterna Haven, una delle mete più frequentate dai sub esperti. L’uomo, secondo le prime informazioni, stava partecipando a un’immersione organizzata quando improvvisamente se ne sono perse le tracce.

L’allarme è scattato poco dopo la scomparsa del sub, e sul posto si sono immediatamente attivate le unità di soccorso marittimo.

In azione Guardia Costiera ed elicotteri di soccorso

Sul tratto di mare davanti ad Arenzano sono impegnate tre motovedette della Guardia Costiera, con a bordo il personale specializzato del 5° Nucleo Operatori Subacquei di Genova, affiancato dai sommozzatori dei Vigili del Fuoco.

Dall’alto, l’area delle ricerche è sorvolata alternativamente da un elicottero della Guardia Costiera proveniente dalla base aerea di Sarzana-Luni e da un mezzo del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Genova.

Le condizioni meteo-marine in peggioramento stanno però rendendo le operazioni di ricerca sempre più difficili, costringendo le squadre di soccorso a operare con la massima cautela e precisione.

Le ricerche concentrate sul relitto della Haven

Il punto di immersione è localizzato nei pressi del relitto della motocisterna Haven, affondata nel 1991 e oggi tra i più importanti siti di immersione del Mediterraneo. Le operazioni si concentrano proprio attorno a quell’area, molto frequentata da sub professionisti e appassionati.

Le ricerche proseguiranno senza sosta finché non saranno raccolte nuove informazioni utili per rintracciare il sub disperso, mentre la Guardia Costiera invita i diportisti presenti nella zona a prestare la massima attenzione e a segnalare qualsiasi avvistamento o elemento utile alle indagini.

