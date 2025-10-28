Sturla, pub chiuso dalla Polizia: trovati escrementi, alimenti scaduti e muffa

Controlli presso gli esercizi pubblici e i locali notturni nella delegazione di Sturla a Genova.

Lo scorso venerdì sera gli agenti della Polizia Amministrativa del Commissariato Foce-Sturla, insieme ai colleghi del Nucleo Commercio della Polizia Locale e agli ispettori dell’Asl 3 dell’Ufficio Igiene Alimenti e Nutrizione, hanno ispezionato per primo un pub di via delle Casette.

All’interno del locale sono state riscontrate diverse irregolarità quali la mancanza del listino prezzi, carenza delle norme igienico sanitarie manutentive, nonché la presenza di escrementi di animali infestanti e alimenti scaduti, interessati dalla presenza di muffe.

Pertanto, ne è stata disposta l’immediata chiusura, fino a quando tutte le operazioni necessarie per la riapertura non saranno eseguite, contestando al titolare diverse sanzioni amministrative per un ammontare di 12.000 euro.

Successivamente, la squadra interforze si è recata in un secondo locale notturno, riservato ai soli soci, sito in via Brigata Salerno, dove sono state contestate sia la violazione del divieto di somministrazione di bevande alcoliche oltre l’orario concesso che la somministrazione di bevande alcoliche a soggetti non soci, motivi per cui il titolare è stato sanzionato per 11.000 euro.

