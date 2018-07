Sturla e la Pallanuoto in mare: matrimonio lungo con Panarello

GENOVA. 10 LUG. Il Torneo del Mare-Trofeo Panarello giunge, nel 2018, alla sua quindicesima edizione. Organizzato dalla Sportiva Sturla, con il patrocinio di Regione Liguria, Comune di Genova, Municipio Levante e Coni Liguria sotto l’egida della FIN, l’evento nasce nel 2004 per celebrare i fasti della gloriosa Pallanuoto in mare e si rinnova, anno dopo anno, con importanti novità.

La novità del 2018 è la maggior attenzione dedicata ai giovani con inserimento Under 12 e Under 14. Il preambolo, in scena nello scorso week end ai bagni Italia con il torneo riservato agli Under 12, premia lo Sporting Club Quinto, vincitore davanti ad Andrea Doria e Sportiva Sturla. Nello specchio acqueo antistante la Sportiva Sturla, le partite del torneo Amatori FIN-UISP e Under 14 si giocheranno da venerdì 13 a domenica 15 luglio. A livello Under 14 partecipano Sportiva Sturla, Andrea Doria, Crocera Stadium, US Locatelli, Rari Nantes Sori, Sporting Club Quinto, Rari Nantes Camogli e Chiavari Nuoto.

Anche quest’anno gli atleti Uisp si incontreranno al Torneo Panarello. Oramai diventato un appuntamento fisso negli anni, il torneo vedrà sfidarsi, oltre a diversi ragazzi che disputano il campionato Uisp, altri ex giocatori che hanno calcato i campi della pallanuoto italiana. Tutti i ragazzi colgono l’occasione che dà il torneo, per rivivere in maniera goliardica vecchi incontri e vecchie sfide che per anni li ha visti protagonisti. Il tutto viene sempre affrontato con spirito sportivo e amichevole, per il piacere di incontrarsi dopo tanti anni, ma soprattutto per la beneficenza che il Torneo ha deciso di sostenere. Grazie alla Sportiva Sturla e allo Sturla UISP è possibile quindi rivedere vecchie glorie ponentine, levantine e milanesi pronte a far rivivere vecchie sfide in acqua e soprattutto al ristorante. Partecipano Sturla, Aragno, Noctis Genova, Noctis Milano e Nuotatori Rivarolesi.

Anche quest’anno Sportiva Sturla raccoglierà fondi da devolvere in beneficenza all’Associazione Italiana per la Lotta al Neuroblastoma, attraverso la vendita delle storiche polo, braccialetti e altri gadget marchiati Sportiva Sturla. Il Trofeo Panarello – Torneo del Mare è aperto al pubblico e interamente gratuito.

Il 15° Torneo del Mare è sostenuto dal main sponsor Panarello, storica realtà genovese e simbolo della tradizione dolciaria genovese e milanese da sempre legata alla storia, alla cultura e allo sviluppo del territorio genovese e ligure, ed è anche affiancato da Tavi, DeLucchi costruzioni, Maruzzella, Banca Carige, Cellini Caffè, Ai Troeggi, Gelateria Carla, Latte Tigullio Rapallo, Il Pesto di Pra’, Tre Più, Pastificio Alta Valle Scrivia e Coop Liguria.