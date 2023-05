Straniero pregiudicato continua a spacciare, arrestato alla Spezia

Sabato 13 maggio, verso le ore 16.30, uomini della Squadra Volante della Spezia si portava presso Corso Nazionale, per effettuare dei controlli sul territorio.

Durante tali controlli gli agenti notavano due stranieri nei pressi della fermata del bus, scambiarsi qualcosa in cambio di soldi.

Subito raggiunti i due giovani tentavano la fuga, in particolare uno si dirigeva verso il Tribunale mentre l’altro, di circa 30 anni, già noto per pregiudizi di spaccio di stupefacenti e già arrestato, gettava per terra oltre ad un involucro, altre 10 palline racchiuse in cellophane, che venivano recuperati dagli agenti in prossimità di un’auto parcheggiata.

Condotto presso gli uffici della Questura per gli adempimenti del caso, il giovane veniva arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio ed associato presso le camere di sicurezza.

Oggi si è svolto il processo per direttissima e nel corso del quale l’Autorità Giudiziaria ha disposto l’arresto con obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.