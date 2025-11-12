Strage Nassiriya, Lega: i liguri non dimenticano gli italiani assassinati dai terroristi islamici

“Non dimenticheremo mai il sacrificio dei 19 Carabinieri, Militari e Civili italiani assassinati dai terroristi islamici a Nassiriya.

Oggi è doveroso ricordare le vittime della strage in Iraq (28 morti) e rendere onore agli operatori italiani che hanno svolto e svolgono missioni in ambito internazionale con coraggio e dedizione, mettendo a rischio la propria incolumità a difesa dei nostri valori e della sicurezza di tutti.

Il 12 novembre 2003 è un giorno che rimarrà scolpito anche nella memoria dei liguri.

La Liguria non dimenticherà mai ciò che 22 anni fa è successo a Nassiriya, il più grave attentato terroristico subìto dall’Italia nelle missioni internazionali di pace nelle aree di crisi”.

Lo hanno dichiarato stamane i consiglieri regionali della Lega Sara Foscolo, Alessio Piana e Armando Biasi, ricordando i Caduti a Nassiriya in Iraq.