Stelle nello Sport: al via le Nomination per il 2024

Conto alla rovescia verso le votazioni per eleggere gli Sportivi liguri e le Società

E’ tempo di “primarie” per il progetto che promuove e sostiene lo sport ligure. Il Team di Stelle nello Sport è al lavoro per verificare tutti gli eventi e i risultati degli sportivi liguri nell’ultimo anno per preparare gli elenchi di sportivi e società da sottoporre alla votazione degli appassionati della Liguria (e non solo).

Mercoledì 28 Febbraio 2024, alle ore 11 presso il Salone di Rappresentanza Palazzo di Tursi, verranno presentate tutte le attività della speciale 25a edizione di Stelle nello Sport. Nell’occasione si apriranno ufficialmente le votazioni per l’elezione degli Atleti e delle Società dell’Anno. Nove settimane di sfide. Si voterà fino a venerdì 3 maggio, una volta alla settimana.

Dirigenti e tecnici sportivi della Liguria potranno quindi segnalare Atleti e Società che meritano di essere inseriti nelle graduatorie inviando una mail a info@stellenellosport.com indicando nominativo, disciplina sportiva e categoria.

Ecco le categorie di voto per il 2024:

BIG MASCHILE (atleti nati prima del 1° gennaio 2006)

BIG FEMMINILE (atlete nate prima del 1° gennaio 2006)

JUNIOR MASCHILE (atleti nati tra l’1 gennaio 2006 e il 31 dicembre 2009)

JUNIOR FEMMINILE (atlete nate tra l’1 gennaio 2006 e il 31 dicembre 2009)

GREEN (atleti e atlete nati/e dopo l’1 gennaio 2010)

SOCIETA’ (indicare quale sezione, non vale una intera polisportiva)

Mercoledì 28 Febbraio 2024, alle ore 11 presso il Salone di Rappresentanza Palazzo di Tursi, verranno presentate tutte le attività della speciale 25a edizione di Stelle nello Sport. Nell’occasione si apriranno ufficialmente le votazioni per l’elezione degli Atleti e delle Società dell’Anno. Nove settimane di sfide. Si voterà fino a venerdì 3 maggio, una volta alla settimana.

I primi 3 Atleti di ogni categoria e le prime 3 Società sportive saranno incoronati in occasione del 25° Galà delle Stelle nello Sport che si svolgerà ai Magazzini del Cotone del Porto Antico Giovedì 23 maggio alle ore 20:30.

Ecco le Stelle sportive della Liguria dal 2000 a oggi, in ordine cronologico, e in ordine alfabetico.