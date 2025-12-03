Stefania Magnone presenta “La cura”, il suo libro. Appuntamento il 6 dicembre ore 18 alla libreria Libro Più di Genova Pontedecimo.

Tre racconti, tre esperienze, tre cambiamenti di vita.

Stefania Magnone

Sabato 6 dicembre alle ore 18 nella libreriain Paolo Anfossi 228/R a Genova Pontedecimosi terrà la presentazione del libro(De Ferrari editore) con la presenza dell’autrice. Moderano il giornalistae la bloggerI protagonisti de “La cura” hanno imparato a prendersi cura di se stessi, riflettendo sui loro bisogni. L’utilizzo delle discipline olistiche, a partire dai fiori di Bach, è una risorsa preziosa per gli individui e il libro di Stefania Magnone mette in luce tutte le virtù di un metodo terapeutico che non pretende di sostituire la medicina tradizionale ma ha altri obiettivi, che vanno più in profondità. Rivolgere lo sguardo al nostro mondo interiore, porre attenzione e ascolto a ciò che viene dal nostro corpo, dalle emozioni, dalle sensazioni, questo è prendersi cura. Prima ancora di ricorrere alla medicina, prima della clinica, bisogna anzitutto prendersi cura di sé, riconoscere l’umano che è in noi. Questa è la traccia che il libro segue e vuole proporre ai lettori: il potere benefico dell’attenzione e del riconoscimento, un sentiero antico come l’uomo eppure sempre più attuale.) Genovese, infermiera e naturopata. Da oltre trent’anni si dedica allo studio e alla divulgazione delle pratiche olistiche. Ha frequentato la facoltà di Scienze pedagogiche e la facoltà di Scienze religiose (ISSR). Nel 2009 ha pubblicato il libro “Il fattore umano. Un ponte tra anima e corpo” per la casa editrice Il Ciliegio.