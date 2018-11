Statistiche, Grifone in crescita rispetto allo scorso anno

Più sei punti rispetto alla stessa giornata dello scorso campionato. Il Genoa è ex aequo con la Juventus la seconda squadra ad aver aumentato maggiormente il proprio bottino, dietro solo il Sassuolo che nel carniere ha al suo attivo un +8.

Da qui alla fine del girone di andata, messo alle spalle il ciclo di ferro, il calendario propone trasferte toste come quelle con Torino, Roma e Cagliari insieme alle gare al Ferraris con Spal, Atalanta e Fiorentina. Sei partite per chiudere il cerchio e pure l’anno solare, prima della sosta che intercorrerà dal match con i viola il 29 dicembre e la prima del girone di ritorno, in casa con il Milan, in calendario domenica 20 gennaio al netto di eventuali posticipi.