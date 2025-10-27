Stangata Amt e caruggi insicuri, prof. Becchi: l’irresponsabile è Silvia Salis

mi faccia capire una cosa: il centrodestra ha fallito perché ha contenuto le tariffe del servizio pubblico e dato agli anziani la possibilità di muoversi entro certe fasce orarie gratis in città e Lei la prima cosa che fa aumenta le tariffe e toglie alcune agevolazioni.

E questo, secondo Lei, sarebbe un “atto di responsabilità”?

È da irresponsabili dunque essere al servizio dei cittadini e cercare di venire incontro alle loro esigenze?