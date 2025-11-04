Stangata Amt, Conti e Pistacchi: discussione negata anche a Sestri Levante

“Non solo la giunta Salis a Genova. Anche il sindaco di Sestri Levante Francesco Solinas non vuole parlare di tariffe Amt e di depuratore. Due temi di massima urgenza sono stati esclusi dal consiglio comunale dell’altro giorno perché definiti ‘non urgenti.

I cittadini da quattro giorni pagano la stangata sulle tariffe Amt imposta dal sindaco metropolitano Silvia Salis senza l’avallo di Città Metropolitana e senza un mandato dei Comuni del territorio, ma per il sindaco di Sestri Levante non è urgente discuterne.

Avevamo chiesto di prendere una posizione e di avviare un ricorso con gli altri sindaci del Tigullio contrari a questa manovra: Solinas e i suoi, però, hanno impedito di discutere e approvare la nostra mozione”.

Lo hanno dichiarato oggi i capigruppo comunali di Sestri Levante Marco Conti (FdI) e Diego Pistacchi (Sestriamo-FI).