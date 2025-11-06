Staglieno, Plinio: assessore di Avs vieta S. Messa per Caduti RSI. A Tursi barbari e incivili

“Il presidente dell’Associazione provinciale Famiglie Caduti e Dispersi RSI avv. Antonino Riccio Tabassidi, nei giorni scorsi ha chiesto al Comune di Genova di potere celebrare una S. Messa di suffragio sabato 8 novembre al Cimitero di Staglieno.
Tuttavia, l’assessore ai Cimiteri Emilio Robotti (Avs) ha negato il permesso con futili motivi.
Solo dei barbari è degli incivili possono vietare una S. Messa per chi è caduto in guerra.
Ricordo all’assessore Robotti che nel Sacrario di Staglieno sono tumulati 1550 Caduti di cui molti non identificati.
Giovani donne e uomini che erano dei genovesi.
Se per gli attuali amministratori di Tursi non vale più neppure la ‘pietas umana’ allora viviamo davvero in brutti tempi”.
Lo ha dichiarato oggi l’ex presidente del consiglio regionale e storico esponente della destra genovese Gianni Plinio (CPI).