Staglieno: giovane donna si schianta contro un tir, traffico in tilt

Questa notte, intorno alle 4, a Genova Staglieno Staglieno si è verificato un grave incidente stradale che ha paralizzato la viabilità della Val Bisagno. Nei pressi del cimitero, in via Lungobisagno Istria, un van condotto da una giovane donna di circa 30 anni ha impattato frontalmente contro un tir, provocando disagi al traffico e un bilancio preoccupante.

Dinamica dell’impatto

L’incidente è avvenuto qualche minuto prima delle 4 di notte. Il van stava viaggiando in direzione centro città quando, secondo le prime ricostruzioni, la conducente avrebbe sterzato improvvisamente nel tentativo di evitare un altro mezzo pesante che proveniva nella stessa direzione. A causa di un probabile colpo di sonno, il veicolo ha invaso la corsia opposta ed è finito contro un tir che sopraggiungeva dal senso opposto di marcia.

Soccorsi, condizioni della conducente e traffico paralizzato

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i mezzi del 118 con l’ambulanza della Squadra Emergenza 821 e l’automedica. La giovane conducente è stata intubata e trasportata in codice rosso al Ospedale San Martino di Genova dove è in fin di vita e verrà operata. Il conducente del tir è rimasto illeso. A causa dell’urto si è verificata una perdita d’olio sulla carreggiata, costringendo la chiusura del tratto e generando un forte blocco del traffico. Solo alle prime ore del mattino è stata riaperta parzialmente una corsia in direzione mare.

Implicazioni per la viabilità locale

La chiusura del tratto di via Lungobisagno Istria ha avuto ripercussioni anche sulla rete autostradale della zona, con code fino a 4 km segnalate sull’uscita di Genova Est della Autostrada A12 per effetto del rallentamento della circolazione verso la valle. Gli automobilisti sono stati invitati a scegliere percorsi alternativi per evitare il blocco.

Problemi anche in Val Trebbia dove la circolazione Amt da e verso Genova è variata. In particolare da Torriglia si viaggia su un bus di dimensioni inferiori con cambio a Bargagli.

