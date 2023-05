SS 45 Torriglia, frontale nella galleria di Laccio: otto feriti, tra cui due bimbi

Incidente stradale poco dopo le 18 di oggi nella galleria di Laccio della Statale 45 di Torriglia, dove sono rimaste ferite otto persone, di cui due bambini.

Due auto si sono scontrate frontalmente e sono rimaste praticamente distrutte.

Quattro feriti sono stati trasportati in ospedale in codice rosso, di cui due con l’elicottero al San Martino. Hanno riportato diversi traumi e fratture. Nessuno, per fortuna, risulta in pericolo di vita.

Una bambina di sei anni e mezzo è stata “spinalizzata” ovvero bloccata in modo da l’allineamento della testa, del collo e del tronco del per il trasporto in ospedale con un trauma facciale.

Ad altri quattro è stato assegnato il codice giallo: un bimbo ha riportato la frattura di un braccio. Il padre, rimasto illeso, lo ha accompagnato al Gaslini.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118 e il velivolo dei Vigili del fuoco, sono intervenute le Forze dell’ordine per effettuare i rilievi del caso e stabilire l’esatta dinamica dell’incidente frontale. Probabilmente all’origine dello scontro fra le due auto c’è stato un sorpasso azzardato.

La viabilità ha subìto pesanti disagi con deviazioni sulla provinciale 62 di Laccio.