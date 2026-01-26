Spotorno, scontro sul Piano demaniale: confronto acceso

Assemblea pubblica sul futuro delle spiagge tra obiettivi del Comune e opposizione dei balneari

A Spotorno cresce l’attesa per l’incontro pubblico organizzato dal Comune per illustrare la bozza del nuovo Piano di Utilizzo del Demanio. L’assemblea è in programma mercoledì 28 gennaio alle 21 nella Sala Palace e si annuncia come un momento di confronto particolarmente teso, viste le posizioni già emerse nelle ultime settimane.

Il progetto e i dati sulle spiagge libere

Il piano promosso dal sindaco Mattia Fiorini punta a modificare in modo significativo l’attuale assetto degli arenili. Secondo i dati comunali, Spotorno è oggi il Comune della Riviera ligure con la più bassa presenza di spiagge libere, pari al 3,5 per cento, percentuale che arriva al 10 per cento considerando anche le aree libere attrezzate. Un quadro che l’amministrazione ritiene non più sostenibile.

L’obiettivo fissato dalla normativa regionale

La linea tracciata dal Comune mira ad aumentare la quota di spiagge ad accesso gratuito fino al 40 per cento del litorale, valore indicato come soglia minima dalla normativa regionale. L’amministrazione presenta questa scelta come necessaria per garantire un uso più equilibrato del demanio marittimo e per allinearsi ai parametri previsti dalla legge.

Le preoccupazioni dei concessionari balneari

Di segno opposto la posizione dei balneari, che leggono nella bozza del Piano un rischio concreto per la continuità delle proprie attività. I concessionari hanno già manifestato apertamente il loro dissenso e si preparano a un confronto diretto con l’amministrazione, in un clima che appare al momento privo di punti di convergenza.

Un passaggio chiave per il futuro del litorale

L’assemblea di mercoledì rappresenta un momento decisivo non solo per il percorso amministrativo del Piano, ma anche sul piano politico. Il sindaco e la giunta saranno chiamati a illustrare nel dettaglio le scelte proposte e a rispondere alle osservazioni di una platea che si preannuncia numerosa e divisa, mentre il dibattito sul futuro delle spiagge di Spotorno entra nella sua fase più delicata.

