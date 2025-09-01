Spotorno, auto a fuoco nei pressi del casello: intervento dei Vigili del Fuoco

L’incendio improvviso sulla SP8

Attimi di apprensione ieri sera a Spotorno, dove un’autovettura alimentata a gasolio ha preso fuoco lungo la SP8, nei pressi dell’ingresso del casello autostradale. Erano circa le 19:20 quando le fiamme hanno avvolto il mezzo, generando grande preoccupazione tra gli automobilisti di passaggio.

Il primo intervento di un passante

Prima ancora dell’arrivo dei soccorsi, un automobilista di passaggio ha avuto la prontezza di intervenire con un estintore, cercando di contenere l’incendio in attesa dei Vigili del Fuoco. Un gesto che ha contribuito a evitare che la situazione degenerasse ulteriormente. Fortunatamente non si sono registrati feriti.

L’arrivo dei Vigili del Fuoco

Pochi minuti dopo sono giunti sul posto i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Savona, che hanno avviato le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza del veicolo. L’intervento non è stato immediato a causa della natura dell’incendio, ma alla fine le fiamme sono state domate senza ulteriori conseguenze.

Paura ma nessuna conseguenza per gli automobilisti

Nonostante lo spavento e i disagi alla viabilità, l’incendio si è concluso senza danni a persone. Resta la paura per un episodio che avrebbe potuto trasformarsi in tragedia se non fosse stato per la prontezza dei soccorsi e l’aiuto del passante che ha usato l’estintore.

