Spezia, Zurkowski: Siamo affamati di promozione, vogliamo la A

Zurkowski fa il punto della situazione per lo Spezia dopo il pari della settimana scorsa contro il Sudtirol.

“Siamo affamati di vittorie, cercheremo di arrivare il più in alto possibile”.

“Qui ho trovato un club serio, con progetti chiari e voglia di rialzarsi dopo la retrocessione della scorsa stagione. Nello scorso campionato qualcosa non ha funzionato: per questo motivo per me era importante restare in riva al Golfo al fine dare il proprio contributo allo Spezia a tornare dove merita”.

“È uno Spezia che ha grandi qualità e fame. Cercheremo di arrivare il più in alto possibile, sia per il club che per i nostri tifosi che anche a Bolzano erano tantissimi, ma non è il momento di fare pronostici, ma solo di concentrarsi sul campo e parlare con il lavoro e le prestazioni”.