Spezia-Verona, lo spareggio ad alta tensione a Reggio Emilia

Vengono rese note le informazioni utili ai tifosi aquilotti che questa sera si recheranno a Reggio Emilia per assistere al match valido per lo spareggio per la permanenza in Serie A tra Spezia e Verona, in programma alle ore 20:45 al “Mapei Stadium”.

Come arrivare

Per raggiungere lo stadio, una volta presa l’uscita autostradale A1 Reggio Emilia, si dovrà percorrere Via Lincoln per circa 1.5 km, per poi imboccare via Morandi e via Green. Dopo 300 metri, alla rotonda, si dovrà prendere la prima uscita su via Gramsci, per poi imboccare, alla rotonda seguente via Tegani, fino a piazzale Felice Romano, dove i tifosi spezzini potranno posteggiare le proprie auto.

Parcheggi

Il parcheggio auto dedicato ai tifosi dello Spezia Calcio è il park di “piazzale Felice Romano”, posto alle spalle della Tribuna Nord del “Mapei Stadium”, settore dedicato alla tifoseria aquilotta.

Apertura cancelli

L’apertura dei cancelli del “Mapei Stadium – Città del Tricolore” è prevista per le ore 18:00.

Si ricorda che i biglietti non saranno messi in vendita nel giorno gara, pertanto si raccomanda ai tifosi di non recarsi a Reggio Emilia se sprovvisti di regolare titolo d’accesso allo stadio.

Info sicurezza

Il limitrofo centro commerciale “Galleria Petali” sarà chiuso a partire dalle ore 16:00 di domenica 11 giugno.

Si ricorda infine che ogni tipo di invasione di campo da parte delle tifoserie, prima, durante o dopo l’incontro, sarà punita severamente e comporterà dure sanzioni non solo per l’invasore, ma anche per il Club di riferimento, a partire dalla sconfitta a tavolino nello spareggio salvezza.

