Spezia, stadio da Serie A: al Picco capienza aumentata a 12 mila posti

La Commissione di vigilanza approva l’uso integrale della tribuna

Lo stadio “Alberto Picco” di La Spezia è ora conforme ai requisiti per ospitare partite di Serie A. La Commissione di vigilanza provinciale ha verificato il completamento dei lavori di ampliamento del settore tribuna, già parzialmente utilizzabile dal 10 maggio scorso, e ha dato il via libera per l’agibilità completa dell’impianto sportivo, come confermato dal club.

A partire da sabato 24 agosto, in occasione della partita Spezia-Frosinone valida per il campionato di Serie B, saranno operative anche la tribuna stampa, la sala conferenze e la sala media, ultime aree ancora da consegnare.

Il processo di rinnovamento dello stadio Picco è iniziato nel 2021 su iniziativa della famiglia americana Platek, che aveva acquistato la società quando lo Spezia militava in Serie A. Dopo l’ampliamento della curva Piscina e del settore ospiti, i lavori si sono concentrati sul settore distinti, con la realizzazione di nuovi servizi igienici, e sulla tribuna, risalente al 1933.

Attualmente, lo stadio Picco ha una capienza di 12.037 posti a sedere. L’ultima fase del progetto, che sarà completata entro ottobre e affidata allo studio GAU Arena, prevede la copertura della curva Ferrovia da 4.000 posti.

Secondo l’amministratore delegato del club, Andrea Gazzoli, l’intervento complessivo costerà circa 15 milioni di euro, di cui 11 milioni finanziati dalla famiglia Platek e 4 milioni dalla Regione Liguria attraverso il fondo strategico regionale.