Spezia sconfitto a Bolzano: il Sudtirol ribalta e sorpassa

Al Druso finisce 2-1 per i padroni di casa, gli aquilotti scivolano di nuovo in zona retrocessione

La trasferta di Bolzano si chiude con un esito amaro per lo Spezia, superato 2-1 dal Sudtirol allo stadio Druso. La formazione ligure aveva trovato il gol del vantaggio alla mezz’ora con Vlahovic, premiando una fase di gara equilibrata e ben interpretata. La reazione dei padroni di casa non si è però fatta attendere: pochi minuti dopo, Pecorino ha ristabilito la parità, rimettendo in equilibrio una sfida giocata su ritmi contenuti ma intensi.

Il ribaltamento nella ripresa

All’inizio del secondo tempo il Sudtirol ha completato la rimonta. Kofler, al 51’, ha firmato il gol del sorpasso sfruttando una delle occasioni create nella ripresa. Lo Spezia ha provato a riorganizzarsi, mantenendo il possesso e cercando varchi nella difesa avversaria, ma senza riuscire a trovare l’episodio giusto per riportare il risultato in parità.

Una gara decisa dagli episodi

Nel complesso il confronto ha mantenuto un equilibrio sostanziale, con fasi alterne e poche vere occasioni nitide. Il pareggio avrebbe rispecchiato l’andamento del match, ma il Sudtirol si è dimostrato più efficace nel capitalizzare i momenti favorevoli. La squadra allenata da Castori ha così ottenuto tre punti pesanti che valgono il sorpasso in classifica proprio ai danni degli aquilotti.

Segnali positivi e classifica preoccupante

Nonostante la sconfitta, nella formazione guidata da Donadoni sono emersi spunti incoraggianti dagli innesti più recenti. Sernicola e Adamo, entrati a gara in corso, hanno portato dinamismo e soluzioni diverse alla manovra offensiva. Il ko di Bolzano chiude però il girone d’andata con lo Spezia fermo a 17 punti, una quota che riporta la squadra in piena area retrocessione e impone una rapida inversione di tendenza.

Il tabellino

Sudtirol – Spezia: 2-1;

Marcatori: 31′ Vlahovic (Sp), 34′ Pecorino (Su), 51′ Kofler (Su);

Ammoniti: 28′ Vignali (Sp), 80′ Merkaj (Su), 87′ Adamo (Sp);

SUDTIROL (3-5-2): Adamonis; Kofler, Tronchin (78′ Frigerio), Veseli; El Kaouakibi, Molina, Tait (62′ Davi), Casiraghi (78′ Bordon), Zedadka (73′ Pietrangeli); Pecorino (73′ Odogwu), Merkaj.

SPEZIA (3-5-2): Radunovic; Wisniewski, Hristov, Beruatto; Vignali (60′ Sernicola), Nagy (73′ Comotto), Cassata, Kouda, Aurelio (73′ Adamo); Vlahovic (60′ Artistico), Di Serio (82′ Lapadula).

