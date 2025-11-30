Spezia-Sampdoria, il derby ligure che vale la salvezza: orario, formazione e dove vederla

Due squadre nate per puntare in alto ora si sfidano in un match che pesa come una finale

Il calendario della 14ª giornata di Serie B propone un derby ligure dal sapore completamente diverso da quello immaginato in estate. Spezia e Sampdoria, entrambe costruite per lottare ai vertici, arrivano alla sfida di domenica 30 novembre alle 17:15 con l’urgenza di risalire una classifica che le vede invischiate nella zona retrocessione. Allo stadio Alberto Picco di La Spezia, dove la partita sarà trasmessa in diretta su DAZN, il clima si annuncia teso, con due squadre consapevoli di giocarsi molto più di tre punti.

Orario e dove vedere Spezia-Sampdoria

Il calcio d’inizio è fissato per domenica 30 novembre alle 17:15 e la partita sarà disponibile in esclusiva su DAZN. Gli abbonati potranno seguire il match installando l’app sulle smart TV compatibili oppure in streaming tramite sito web, smartphone, tablet e console. L’incontro sarà inoltre visibile su Amazon Prime Video e sulla piattaforma OneFootball grazie al servizio a pagamento “LaB Channel”.

Il Picco, teatro di un derby cruciale

La sfida andrà in scena allo stadio Alberto Picco, casa dello Spezia dal 1919 e impianto capace di accogliere 12.273 spettatori. Uno stadio storico che, in una partita così delicata, offrirà un ambiente particolarmente caldo e coinvolgente.

Come arrivano Spezia e Sampdoria

Le ambizioni di inizio stagione hanno lasciato spazio a una corsa disperata per uscire dalla zona rossa. Lo Spezia, affidato all’ex CT della Nazionale Roberto Donadoni, è ultimo con 8 punti e nelle ultime quattro gare ha raccolto solo due pareggi, cadendo poi contro il Monza e incassando un pesante 4-1 contro il Mantova. Una frenata che ha ulteriormente complicato la situazione bianconera.

La Sampdoria arriva invece dal successo di misura contro la Juve Stabia, una vittoria preziosa che ha interrotto una striscia negativa di cinque partite nelle quali erano arrivati appena due punti. Nonostante il morale risalito, la posizione in classifica resta tutt’altro che rassicurante.

Gregucci e il peso psicologico della sfida

Proprio il tecnico blucerchiato Angelo Gregucci ha descritto con lucidità lo stato d’animo della Sampdoria, una squadra che lotta ogni settimana con un peso specifico maggiore rispetto alle avversarie. “Conosciamo perfettamente queste condizioni. Viviamo con la Digos da un anno e mezzo. Siamo una squadra ancora all’inferno, finisse oggi saremmo retrocessi”, ha dichiarato Gregucci, affiancando la sua analisi a quella del collaboratore Foti. Le difficoltà che lo Spezia sta vivendo negli ultimi giorni, secondo l’allenatore, la Sampdoria le affronta da molto più tempo.

Lo sguardo del mister si concentra sulla necessità di una prestazione impeccabile: “Noi che siamo all’inferno non possiamo permetterci di sbavare, di fare sbavature. Quello che fanno gli altri, noi la paghiamo il triplo. Bisogna sempre essere bravi a mettere davanti la Sampdoria. Ogni palla è determinante per il campionato, non per la partita. Ogni pallone ti porta all’inferno dantesco o al paradiso”.

Parole che raccontano una squadra in lotta continua, determinata a dare tutto per rialzarsi e per non lasciare nulla al caso in una fase della stagione già decisiva.

Il ruolo di Coda e i leader blucerchiati

Gregucci ha inoltre evidenziato l’importanza di Massimo Coda, il centravanti che, nonostante i 37 anni, continua a essere un riferimento tecnico e caratteriale: “Quest’anno Coda sta battendo il record di minutaggio. Gioca più a 37 anni che prima. Il giocatore si esalta da solo. L’uomo è un professionista di livello, un uomo di sport maturo che sa che questo è il momento di raschiare il barile. Sa che deve cercare di dare l’esempio e lo sta facendo sotto il profilo dello sforzo. Massimo è un giocatore importante. Può essere d’esempio per tanti giovani”.

Un punto fermo in un gruppo che ha bisogno di certezze, esperienza e continuità per allontanarsi dall’ “inferno” evocato dal tecnico.

Le Probabili formazioni Spezia-Sampdoria

Spezia (3-5-2): Mascardi; Mateju, Wisniewski, Cistana; Candela, Vignali, Nagy, Bandinelli, Aurelio; Kouda, Vlahovic. Allenatore: Donadoni.

Sampdoria (3-5-2): Ghidotti; Venuti, Hadžikadunić, Vulikic; Cherubini, Henderson, Bellemo, Benedetti, Ioannou; Pafundi, Coda. Allenatore: Gregucci.