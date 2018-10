Spezia, rinviata la sfida di domani con il Benevento

Considerati i danni provocati dalle ingentissime precipitazioni unite alle forti raffiche di burrasca registrate nella giornata odierna e preso atto della situazione di Allerta Rossa prorogata fino alle ore 15:00 di domani, 30 ottobre 2018, e vista la nota del Comune della Spezia, con la quale è stato comunicato che a seguito delle conseguenze delle eccezionali condizioni di avversità metereologiche non è possibile garantire le normali condizioni di agibilità delle infrastrutture cittadine e delle attività annesse alla vigilanza e alla prevenzione in occasione dell’incontro Spezia-Benevento, la Prefettura della Spezia, a seguito della riunione da parte della Commissione Ordine e Sicurezza, alla presenza di rappresentanti di entrambi i Club, ha ordinato il rinvio a data da destinarsi della sfida valevole per il 10° turno della Serie BKT 2018-2019, in programma alle ore 21:00 di domani sul terreno del “Picco”.