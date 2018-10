Spezia-Pescara, Bidaoui: Approccio Molle

Al termine dell’anticipo che ha visto le Aquile cadere per mano del Pescara, è Soufiane Bidaoui ad analizzare il match ai microfoni della stampa.

“Approccio un po’ molle, abbiamo provato a cambiare passo dopo il gol subito, creando qualche occasione, subendo però anche il raddoppio, pagando a caro prezzo le occasioni concesse ai nostri avversari.

Siamo riusciti a riaprire la partita prima della fine del primo tempo e nella ripresa siamo tornati in campo con maggior convinzione, determinati ad agguantare il pareggio, tanto che inizialmente abbiamo chiuso il Pescara nella propria metà campo, sfiorando anche la rete del 2 a 2 con Galabinov, ma subito dopo la terza rete ospite è stata una doccia gelata e tutto è stato più difficile.

Dispiace davvero per come è andata la ripresa, avevamo tutte le carte in regola per rimontare, ma oggi la partita non è andata come avremmo voluto.

L’emozione per la posta in palio? Non credo. Siamo scesi in campo come di consueto, affrontando il Pescara come facciamo con ogni altro avversario ed il risultato finale ci lascia sicuramente l’amaro in bocca”.